東鋼（2006）公布7月下半月H型鋼盤價平盤，是繼7月上半月終止連續12次調漲後，再度維持平盤走勢，代表今年上半年一路上揚的H型鋼市場，正式進入價格整理階段，市場氣氛轉趨保守，逐步回歸供需基本面。

東鋼表示，各經銷商訂單數量將由業務另行通知，並請客戶依規定提報訂單明細，以利後續生產排程規劃。

從國際鋼鐵市場來看，近期亞洲長材市場仍處於淡季整理格局，大陸建材需求受到高溫、多雨及施工放緩影響，終端採購意願偏保守，但供給同步收縮，市場並未出現價格大幅滑落。

根據最新商情，7月大陸鋼筋等築用鋼計畫產量較6月實際產量減少約4.98%，反映鋼廠因虧損擴大及淡季需求疲弱，持續降低建材產量，供給端調節力道仍在。