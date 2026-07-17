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東聯、東元 四檔馬力強

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（16）日開低震盪收小黑，盤面個股跌多漲少，不過「利基題材股」族群則逆勢吸金走強，東聯（1710）股價開低走高，終場亮燈強鎖漲停；東元（1504）也上漲1.3%，表現均相對亮麗突出。

東聯首季虧損較去年第4季大幅收斂；第2季營運受惠EG（乙二醇）價格持續受原料乙烯上漲帶動，法人看好將帶動單季轉虧為盈，轉機性十足。東聯日前公告，5月稅後純益1,100萬元，年增111.8%，每股純益（EPS）0.01元。

展望後市，法人指出，東聯未來重點將著墨朝向「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型，今年將是「半導體元年」，相關特化產品逐步放量、氣體新廠也將於今（ 2026） 年底投產，助益營運持續轉佳。

東元方面，法人指出，機電系統及智慧能源仍維持強勁的成長力道，尤其機電事業在北美需求相當強勁，後市展望相當正向。強韌電網商機方面，台電廣設儲能系統及分散電網，預期未來每年可爭取數十億元商機。

整體而言，受惠台電強韌電網標案可望於下半年陸續釋出；CIP離岸風電專案亦將於下半年招標，今年離岸風電潛在商機約70 億元；AIDC今年馬來西亞及泰國接單目標25億元，隨專案進入營收認列階段，2027年將迎來認列高峰。

權證發行商建議，看好東聯、東元等「利基題材股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內，距到期日超過100天以上的相關認購權證為主，藉以放大槓桿利潤。

東聯 EPS 東元

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