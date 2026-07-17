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日電貿6月EPS 2.07元 和成損平

經濟日報／ 記者彭慧明陳美玲／台北報導

被動元件及半導體零組件代理商日電貿（3090）近期因股價波動，昨（16）日依規定公布財務資訊供市場參考。日電貿6月營收16.8億元，年增32.3%，歸屬母公司淨利5.96億元，年增1,555%，每股純益2.07元。

日電貿主要業務涵蓋陶瓷電容（MLCC）、固態電容、鋁質電解電容及各類半導體IC的代理銷售，近期被動元件屢傳漲價，日電貿業績也跟著進補。根據相關資料，日電貿第2季營收51.54億元，年增26.7%，歸屬母公司淨利9.09億元，年增663.8%，每股純益3.16元也優於去年同期，6月每股獲利2.07元更占了單季65%以上。

衛浴大廠和成（1810）近期打入無人載具領域，股價大幅波動，昨（16）日依照規定，公布6月營運自結數，單月營收達3.92億元、年減11.9%，自結稅後淨損86萬元，接近損益兩平，每股純益0元。

和成表示，集團旗下複合材料事業產品因陶瓷材料擁有高硬度特色，加上採用碳纖維材質，具備輕量化優勢，成功應用在國防、無人載具等領域，目前耕耘進入收成期的在軍工相關領域，主要以裝甲車之外掛裝甲為主。

和成指出，目前配合客戶做無人載具的外殼研發設計，但僅小量試單階段，今年不會量產。

半導體 營收 業績

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