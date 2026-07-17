威世波登興櫃 首日漲逾兩倍

光通訊廠威世波（7930）昨（16）日以參考價55元登錄興櫃，盤中一度大漲至210.5元，大漲逾四倍，最終收參考價166元，仍漲逾兩倍，表現亮眼。

市場看好威世波開發光通訊高速傳輸模組多年，近期打入重要零組件CW Laser 的設計及封裝，是未來重要成長動能。

威世波成立於2005年，近年高速光通訊需求快速成長，公司積極布局高功率CW Laser Chip、高速光通訊模組及相關核心技術，強化垂直整合能力，打造完整高速光通訊解決方案，掌握AI伺服器、GPU叢集及大型資料中心升級所帶來的市場商機。

威世波2025年合併營收7.33億元，年增146.3%；歸屬母公司業主稅後淨利672萬元，年增201.4%；每股純益0.23元，營收與獲利同步提升。