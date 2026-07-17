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光明砸1億元買廣達股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

光明 （4420）昨（16）日公告，於5月18日至7月16日期間取得廣達普通股32萬股，平均每股交易價格323.34元，總交易總金額約1.03億元，取得目的為理財投資。因累積有價證券投資已達公司最近期財務報表總資產20%以上，依法公告訊息。

光明陸續購入並處分廣達持股，目前共計持有廣達股票16萬股，持有成本約5,623萬元。

光明依《公開發行公司取得或處分資產處理準則》第三條所列有價證券投資（含本次交易），占最近期財務報表總資產21.62%，占歸屬於母公司業主權益28.63%，最近期財務報表營運資金為1.62億元。

光明為國內加工絲廠，主要生產功能性加工絲及環保加工絲。近年中國大陸、越南及東南亞國家持續擴充紡織產能，使全球市場供給增加、價格競爭激烈，台灣紡織業面臨出口競爭壓力，因此積極推動產業轉型，並提高功能性及環保產品比重，以提升產品附加價值。

在營運策略方面，光明表示，生產端將持續投入機能性及環保紗線產品開發，提升高附加價值產品占比，並導入品質管理制度及持續改善生產流程。

廣達 普通股

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