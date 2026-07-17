聽新聞
0:00 / 0:00

永笙、艾萬霖簽CDMO協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永笙- KY（4178）與艾萬霖生技昨（16）日共同宣布，雙方簽署細胞供應暨CDMO合作協議，運用美國公捐臍帶組織庫，製造符合國際品質的間質幹細胞原料，提供艾萬霖高品質外泌體（Exosome）產品的研發、製程開發及臨床試驗。

艾萬霖生技董事長林奏延表示，艾萬霖長期投入外泌體新藥開發，聚焦於外泌體製程優化、產品開發及臨床應用評估，致力開發兼具治療潛力與商業價值之創新生物製劑。

他強調，透過永笙穩定且高品質的MSC細胞來源，將為艾萬霖外泌體產品提供穩定且高品質的細胞來源。此次合作可望提升產品開發效率，加速臨床推進，並共同提升台灣於全球再生醫療及外泌體產業的競爭力。

永笙商務總監黃彥文表示，永笙的細胞保存與細胞製備服務，已進一步擴展至國際級細胞供應與CDMO服務模式，提供具備穩定來源、品質一致性、完整追溯性及法規符合性的細胞原料，協助合作夥伴加速細胞與外泌體產品開發，建立於全球再生醫療產業鏈的戰略地位。

他指出，永笙深耕臍帶血及臍帶組織細胞資源近30年，已建立符合國際品質管理及GTP規範之細胞採集、製備、保存及供應平台。

透過此次合作，永笙將持續擴大細胞原料供應能力，並結合CDMO服務，提供從細胞來源、製程開發到生產製造之一站式整合解決方案，以滿足全球再生醫療及細胞治療市場日益成長的需求。

近年來，外泌體已成為再生醫療的重要發展方向，具有低免疫原性、良好組織穿透能力及多元治療潛力，在神經修復、免疫調節、抗發炎及組織再生等領域展現高度發展前景，也吸引全球製藥及生技產業持續投入。

黃彥文表示，此次合作不僅代表永笙細胞供應平台正式邁向新的商業模式，更彰顯高品質細胞資源於再生醫療產業鏈中的核心價值。透過美國公捐臍帶組織庫與國際級細胞製備能力，未來期待協助更多合作夥伴加速創新產品開發，並持續拓展全球品牌細胞供應市場。

幹細胞 生技 林奏延

延伸閱讀

生醫創新動能再升級 南科9家廠商齊聚2026亞洲生技大展

經濟部BIO Asia大秀生醫創新科技 研發外泌體純化關鍵耗材國產化

藥華藥舉辦首屆創新獎 長弘生技奪魁、獲10萬美元大獎

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

相關新聞

東聯、東元 四檔馬力強

台股昨（16）日開低震盪收小黑，盤面個股跌多漲少，不過「利基題材股」族群則逆勢吸金走強，東聯（1710）股價開低走高，終場亮燈強鎖漲停；東元（1504）也上漲1.3%，表現均相對亮麗突出。

大立光、玉晶光 人氣旺

台股震盪整理，光電類股逆勢收紅。發行券商指出，看好光學族群後市表現的投資人可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）等相關權證的布局機會。

台達電 二檔發光

台達電（2308）6月營收656.03億元，創單月歷史新高，月增11.3%，年增55.4%；第2季營收1,832.57億元，為歷來單季新高，季增15%，年增47.7%；上半年營收3,426.09億元，年成長41%。法人指出，主要受惠AI相關電源及散熱等出貨熱潮。

全球傳動攻三領域 有斬獲

全球傳動（4540）布局機器人、半導體產業陸續開花結果，旗下行星滾柱螺桿與微型螺桿等新產品，持續切入機器人、半導體與自動化設備領域，有助產能利用率回溫，法人估，今年營運有望由虧轉盈。

信昌電6月每股賺0.77元

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）及陶瓷粉末廠信昌電（6173）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.32億元，月增55%，年增169%，每股純益0.77元。

00984D將除息 7月30日最後買進

第2季非投等債ETF績效王主動聯博全球非投（00984D）將於31日進行第四次除息，最後買進日為30日。00984D預估每受益權單位配息金額為0.085元，與前三次配息金額維持一致，且連續四個月配息率突破10%，展現投資團隊穩健的收益管理能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。