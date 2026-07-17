永笙、艾萬霖簽CDMO協議

永笙- KY（4178）與艾萬霖生技昨（16）日共同宣布，雙方簽署細胞供應暨CDMO合作協議，運用美國公捐臍帶組織庫，製造符合國際品質的間質幹細胞原料，提供艾萬霖高品質外泌體（Exosome）產品的研發、製程開發及臨床試驗。

艾萬霖生技董事長林奏延表示，艾萬霖長期投入外泌體新藥開發，聚焦於外泌體製程優化、產品開發及臨床應用評估，致力開發兼具治療潛力與商業價值之創新生物製劑。

他強調，透過永笙穩定且高品質的MSC細胞來源，將為艾萬霖外泌體產品提供穩定且高品質的細胞來源。此次合作可望提升產品開發效率，加速臨床推進，並共同提升台灣於全球再生醫療及外泌體產業的競爭力。

永笙商務總監黃彥文表示，永笙的細胞保存與細胞製備服務，已進一步擴展至國際級細胞供應與CDMO服務模式，提供具備穩定來源、品質一致性、完整追溯性及法規符合性的細胞原料，協助合作夥伴加速細胞與外泌體產品開發，建立於全球再生醫療產業鏈的戰略地位。

他指出，永笙深耕臍帶血及臍帶組織細胞資源近30年，已建立符合國際品質管理及GTP規範之細胞採集、製備、保存及供應平台。

透過此次合作，永笙將持續擴大細胞原料供應能力，並結合CDMO服務，提供從細胞來源、製程開發到生產製造之一站式整合解決方案，以滿足全球再生醫療及細胞治療市場日益成長的需求。

近年來，外泌體已成為再生醫療的重要發展方向，具有低免疫原性、良好組織穿透能力及多元治療潛力，在神經修復、免疫調節、抗發炎及組織再生等領域展現高度發展前景，也吸引全球製藥及生技產業持續投入。

黃彥文表示，此次合作不僅代表永笙細胞供應平台正式邁向新的商業模式，更彰顯高品質細胞資源於再生醫療產業鏈中的核心價值。透過美國公捐臍帶組織庫與國際級細胞製備能力，未來期待協助更多合作夥伴加速創新產品開發，並持續拓展全球品牌細胞供應市場。