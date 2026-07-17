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信昌電6月每股賺0.77元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）及陶瓷粉末廠信昌電（6173）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.32億元，月增55%，年增169%，每股純益0.77元。

加計先前已公告的4、5 月自結數字，信昌電第2季稅後純益約2.92億元，季增逾四成，年增逾730倍，每股純益約1.71元。上半年稅後純益約4.96億元，年增約3.1倍，每股純益2.9元。

法人認為，信昌電受惠於AI伺服器電源規格升級，帶動大尺寸與高壓MLCC需求大增，看好下半年營運將優於上半年，2026年營收有望年增雙位數百分比，伴隨AI產品營收比重衝上雙位數百分比，高階產品出貨火熱，有助持續優化整體毛利率。

業界分析，AI機櫃功率提升推升1206以上大尺寸、高電壓MLCC需求，加上客戶平台演進與高壓轉換區域用量增加，將使高階產品ASP（平均單價）攀升。

營收 信昌電

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