信昌電6月每股賺0.77元

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）及陶瓷粉末廠信昌電（6173）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.32億元，月增55%，年增169%，每股純益0.77元。

2026-07-17 01:36