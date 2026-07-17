全球傳動攻三領域 有斬獲

全球傳動（4540）布局機器人、半導體產業陸續開花結果，旗下行星滾柱螺桿與微型螺桿等新產品，持續切入機器人、半導體與自動化設備領域，有助產能利用率回溫，法人估，今年營運有望由虧轉盈。

全球傳動6月合併營收3.33億元，月增36.9%、年增30.8%，不但回到年月雙增走勢，且為近三個月來新高；累計上半年合併營收16.18 億元、年增45.2%，為近四年新高。

受惠大陸製造業景氣回溫，全球傳動訂單能見度也獲改善，從年初的二至三個月提升至約三至四個月。

面對美台關稅結構調整，公司認為有助訂單回流，特別是美國客戶傾向將原本由中國大陸供應的訂單轉向台灣廠商，進一步提升全球傳動接單的彈性與競爭力。

另因應鋼鐵等原物料成本上漲，公司已於今年4月調漲部分產品價格，也有助於提升毛利率。