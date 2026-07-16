外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

台股16日上演逆轉秀，但台指期盤後卻一路溜滑梯，近晚間18:00前，跌點已經超過千點，最低見44,576點。到底發生什麼事？「台積電毛利率」成為投資市場熱議焦點，並被指是台指期盤後大跌原因。不過，國內法人分析這是外資的兩手策略，外資券商先放出台積電（2330）毛利率上看70%消息，再罵法說會的毛利率，就是想打下來補空單。

近期投資市場對科技大廠的財報獲利、毛利率、展望等訊息，愈來愈「吹毛求疵」，不能只有「好」，要「爆炸好」，但所謂「爆炸好」，又似乎沒有邊界。根據一份台積電法說會後快速流傳的台積電財報快速摘要，提到三大要點，一是台積電毛利率67.7%，超越公司展望上緣，但是低於市場上調後的樂觀預期；二是營益率60.3%，超越公司展望區間，並且落在市場樂觀預期的範圍； 三是加計業外有958億元的收益貢獻，EPS 27.5元約超越預期的10-11%；整體來說，超越公司財測但是沒有驚喜。