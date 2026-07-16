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台中銀除權息日期出爐 每股合計配發1.06元、現金股利「這天」發放

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台中銀（2812）16日公告，董事會決議2025年度股利除權息基準日，每股將配發股票股利0.67元及現金股利0.39元，合計每股股利1.06元，除權息交易日訂為8月4日，最後過戶日為8月5日，除權息基準日為8月10日，現金股利將於9月9日發放。

台中銀表示，本次股票股利總額約40.34億元、現金股利總額約23.48億元，每股配發現金股利0.39元、股票股利0.67元。除權息交易日訂於8月4日，最後過戶日為8月5日，停止過戶期間為8月6日至8月10日，除權息基準日為8月10日。

此外，現金股利將於9月9日發放；股票股利則將於完成經濟部變更登記後30日內，由集保結算所以無實體方式撥入股東集保帳戶，實際發放日期將另行公告。

台中銀 除權息 股利

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