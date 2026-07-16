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台積電法說會後 ADR盤前為何價崩？分析師揭一規律

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電法說內容佳，但市場雜音滿天。圖為台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影
台積電法說內容佳，但市場雜音滿天。圖為台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影

台積電16日舉行法說會，財報好、展望佳，但股價卻不給面子，台積電ADR盤前一度重挫逾4％。分析師表示，一如近期科技股走勢，美光、三星法說會即使釋出利多，股價仍遭血洗；不過，台積電今年獲利成長逾50％，股價漲幅同樣約50％，本益比與去年持平，並未出現估值過高問題。

分析師點出台積電法說會前後的股價有歷史規律，法說前後一周，股價通常會進入震盪整理期，此為過往必然現象，不代表公司前景轉弱；理性分析公司估值，台積電今年獲利成長超過50%，股價漲幅同樣約50%，顯示其本益比與去年持平，並未出現過度炒作的估值過高問題。

資本支出也是投資人關注焦點，台積電宣布2026年資本支出將大幅上修至600億～640億美元，創新高，較原先規劃的中位數上修15％，雖然代表台積電加速先進製程的產能建置、前景看好，但卻也被容易被反向解讀。

分析師指出，市場對於資本支出增加雖有不同解讀，但台積電認為這是為了維持成長動能的必要投入，因此不應視為負面利空。

分析師建議，法說會後的股價震盪應視為籌碼換手機會，而非恐慌拋售的訊號，針對台積電，投資策略應聚焦長期的獲利成長趨勢，而非短期股價波動，可追蹤台積電獲利年增表現，以驗證本益比是否維持在合理區間。

台積電 ADR 法說會 美光

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