威世波登錄興櫃大放異彩 收盤大漲200%

光通訊廠威世波（7930）16日登錄興櫃，盤中一度大漲至210.5元，較參考價格翻了近4倍，最終收盤價166元，大漲201.8%，表現十分亮眼。市場看好其耕耘光通訊高速傳輸模組多年，近期更是切入重要零組件CW Laser 的設計及封裝，預計將成為接下來的重要成長動能。

威世波成立於2005年，從創立初期便一直在光通訊產業深耕，為因應AI浪潮帶動高速光通訊需求快速成長，公司近年積極布局高功率CW Laser Chip、高速光通訊模組及相關核心技術，持續強化垂直整合能力，打造完整高速光通訊解決方案，掌握AI伺服器、GPU叢集及大型資料中心升級所帶來的市場商機。

威世波2025年合併營收達7.33億元，較2024年的2.98億元大幅成長146.3%；歸屬母公司業主稅後淨利672萬元，較前一年度成長201.4%；2025年每股純益（EPS）0.23元，營收與獲利呈現同步提升。今年第1季延續成長動能，合併營收達2.32億元，較2025年同期成長98.3%，