台積電法說會／宣布加碼美國亞利桑那千億美元投資 財務長完整說明

台積電（2330）董座魏哲家今日在法說會上正式宣布加碼美國亞利桑那千億美元投資，投資2奈米與更先進製程。相關投資將促使台積電美國新廠區投資達到2650億美元的新規模紀錄，符合先前美國官方呼籲的傳聞。台積電財務長黃仁昭也在法說會期間受訪公開完整說明主要有三點因素支持台積電美國擴大投資。

魏哲家今日在法說會上宣布，「基於我們的評估，我們正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。現在，在主要美國客戶以及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

法人關注可蓋幾個廠，魏哲家回應說，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資。可以蓋數個廠，可能會再建四個或更多晶圓廠。

黃仁昭並補充，加碼美國投資基於客戶需求高速成長以及美國官方大力支持，同時台積電在美國新廠一二廠都已相當成功，一廠良率比美台灣廠區。