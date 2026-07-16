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上市電子特氣業者有望再添新兵 兆捷送件申請創新板上市

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

電子特殊氣體供應商兆捷（6959）表示，公司已於16日送件申請證券交易所創新板上市，主辦承銷商為富邦證券。

兆捷資本額3.9億元，成立於2016年，為目前台灣唯一同時具備沉積薄膜、雷射、蝕刻、電子植入、及清潔等氣體原料供應能力的電子化學特殊氣體廠商，產品主要應用於晶圓代工、記憶體、面板及先進製程等領域。董事長為高啓全、總經理則是顧大成。

兆捷表示，經營團隊深耕半導體及電子特殊氣體產業多年，具備豐富的技術研發、產品開發及市場拓展經驗。兆捷2025年全年合併營收達新台幣7.09億元，年增42.9％。2026年上半年合併營收3.15億元，年減3％，主要係同期設備收入認列金額較高，墊高比較基期；惟電子特殊氣體業務表現穩健，營收較去年同期明顯成長，隨著高毛利自製產品占比持續提升，產品組合亦逐步優化。

兆捷指出，公司積極推動半導體關鍵材料在地化與技術自主化，近年完成銅鑼新廠建置，持續布局高階特殊氣體市場，目前產品布局涵蓋清潔氣體、植入氣體、薄膜沉積氣體、電子雷射氣體、蝕刻氣體及前驅氣體。

其中，清潔氣體仍為目前主要營收來源，業務穩定出貨，自製氟系清潔氣體亦已送交一級客戶驗證，預計明年第1季開始量產；植入氣體則已切入半導體先進製程，預計第4季開始出貨；薄膜沉積氣體中的自製矽甲烷已開始出貨，並通過一級面板大廠驗證，同樣預計第4季量產出貨。隨著下半年植入氣體及薄膜沉積氣體逐步放量，自製特殊氣體營收占比可望持續提升，成為推升營收與獲利成長的重要動能。

在新產品布局方面，蝕刻氣體已完成產線建置，預計今年底送交客戶認證，認證期約12至18個月；前驅氣體則持續推進產線建置及送樣作業，預計明年逐步完成建置並導入量產。此外，電子雷射氣體維持穩定供貨，持續服務既有半導體客戶。

展望後市，兆捷指出，公司的技術能力已成功切入先進製程、面板廠供應鏈，未來將持續提升自製能力，深化半導體高階特殊氣體布局。隨著植入氣體、薄膜沉積氣體陸續放量，自製氟系清潔氣體邁入量產，以及蝕刻氣體、前驅氣體等新產品驗證持續推進，自製特殊氣體營收占比可望逐步提升，帶動高附加價值產品比重增加，進一步優化營收結構與獲利能力，持續強化公司於半導體關鍵材料市場的競爭優勢。

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