整理包／產業景氣風向球…台積電法說會提了什麼？7大重點一次看

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家（中）主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。記者杜建重／攝影 杜建重
​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家（中）主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。記者杜建重／攝影 杜建重

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布今年第2季財報及第3季展望，第2季稅後純益7,065 .6億元，創歷史新高，每股純益27.25元；預估今年第3季美元營收億446~458美元，毛利率65~67%，營益率56~58%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第2季財報：符合財測高標

台積電公布今年第2季合併營收1 兆 2,703.8 億元，季增 12%，年增36%；稅後純益7,065.6 億 元，季增23.4%，年增77.4%；每股純益27.25 元（折合美國存託憑證每單位為 4.31 美元）。

若以美元計算，第2季營收402 億美元， 季增12%，年增 33.7%，符合財測高標。

2026 年第2季毛利率為 67.7%，營業利益率為 60.3%，稅後純益率為 55.6%。

2、第3季展望：營收446~458億美元、毛利率65~67%、營益率56~58%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望， 預計第3季合併營收介於446~458億美元，中間值約季增12%；若以新台幣 32 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率65~67%、營益率56~58%。

3、今年整體業績展望：大幅上修全年展望 全美元營收年增略高於40%

台積電董事長暨總裁魏哲家預估全年美元營收年增幅將略高於40%，較4月間法說會預估的30%以上大幅提高。

台積電今年1月時預估，2026年美元營收將成長接近30%；4月法說會時將全年展望上修至成長超過30%，16日法說會再度上調全年美元營收年增幅度。

魏哲家表示，AI相關需求持續「極度強勁」，AI長期趨勢帶動市場對運算能力的需求不斷增加，持續支撐先進製程晶片需求，他強調，台積電客戶及身為大型雲端服務供應商的客戶之客戶，仍向公司釋出非常強烈的需求訊號與正面展望，台積電對未來數年的AI成長趨勢維持高度信心。

4、資本支出：預估今年資本支出600~640億美元 創新高

台積電大舉上修今年資本支出，預估將達600~640億美元，創新高，調幅約7%至14.3%；董事長暨總裁魏哲家表示，調高資本支出是為了支援客戶的需求。

台積電在4月法說會時表示，今年的資本支出預估將接近520~560億美元上緣，根據台積電最新財報，今年首季資本支出111億美元，第2季資本支出實際動支157億美元。

5、美國投資加碼： 魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元、投資2奈米以下

台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用來建設更多2奈米及以下的半導體晶圓廠及先進封裝廠，滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

魏哲家表示，在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，可以蓋數個廠，可能會再建四個或更多晶圓廠；同時，魏哲家指出，台灣也正在興建13個領先的先進封裝廠，未來幾年，將繼續加大對台灣的投資。

6、定價策略：魏哲家：我們是客戶可信賴的夥伴不會大幅漲價

台積電董事長暨總裁魏哲家針對晶圓定價策略表示，台積電是一家非常值得客戶信賴的公司（we are a very trustable company with our customer），雖然會反映自身技術與製造價值，但不會突然大幅漲價，甚至一次提高四倍、五倍，讓客戶無法在市場上生存。

魏哲家說，真的很羨慕記憶體公司的86%毛利率，但台積電不需要達到86%，「有68%，我就很高興了」，他強調，台積電最重要的原則仍是值得客戶信賴，不會因市場供應吃緊便突然大幅調價，而是在客戶能夠持續成長的前提下，取得合理報酬並支撐公司長期擴產。

7、妙回三星、英特爾競爭：魏哲家：量產不是去 7-Eleven買瓶牛奶

台積電法說會，外資關切三星與英特爾的競爭議題，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電的競爭優勢包含技術、製造和客戶信任，技術量產也沒有捷徑可走，可不是像是去7-Eleven買瓶牛奶這麼簡單。

台積電 法說會 魏哲家

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