台積電法說會／魏哲家談定價：我們是客戶可信賴的夥伴 不會大幅漲價

台積電（2330）董事長魏哲家16日於法說會談到晶圓定價策略時表示，台積電是一家非常值得客戶信賴的公司（we are a very trustable company with our customer），雖然會反映自身技術與製造價值，但不會突然大幅漲價，甚至一次提高四倍、五倍，讓客戶無法在市場上生存。

魏哲家指出，台積電與客戶是長期合作夥伴，公司的成功也建立在客戶能夠成功之上，因此不會為了追求短期獲利而擠壓客戶。台積電的定價原則，是取得應有的價值，同時維持足以支撐長期投資及持續擴產的毛利，這對台積電及客戶都有利。

談到記憶體廠近期驚人的獲利表現，魏哲家也忍不住開起玩笑，直言自己真的很羨慕記憶體公司的86%毛利率，隨後笑說，台積電不需要達到86%，「有68%，我就很高興了」。

不過，他隨即重申，台積電最重要的原則仍是值得客戶信賴，不會因市場供應吃緊便突然大幅調價，而是在客戶能夠持續成長的前提下，取得合理報酬並支撐公司長期擴產。