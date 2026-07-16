台積電法說／談三星英特爾競爭 魏哲家妙回量產不是去7-Eleven 買瓶奶

台積電（2330）今日召開法說會，回應摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻提問關於三星與英特爾相關競爭對手議題，台積電董座魏哲家妙語如珠，他妙回台積電的競爭優勢包含技術、製造和客戶信任，而技術量產也沒有捷徑可走，可不是像是去7-Eleven買瓶牛奶這麼簡單。語畢引發現場笑聲不斷。

魏哲家幽默回應指出，「沒錯。我在韓國的一個競爭對手賺了很多錢，我很羨慕。然後，我在美國的另一個競爭對手得到了美國政府的大力支持。順便說一句，我們也得到了政府的支持，雖然我們沒有公開宣布。但是，我想和你們分享一下，正如我們所說，沒有捷徑可走」。

魏哲家也直言，「這意味著什麼呢？這意味著在這個半導體產業，你必須回歸根本，你知道，政府的幫助是受歡迎的。真的，我們也對此表示感謝。當然，這很好。但是，正如我們一直強調的，最重要的是技術、製造和客戶信任。這三點在我30到40年的職業生涯中從未改變。這始終是最重要的，也是台積電贏得業務的秘訣。所以，從我的競爭角度來看，選擇一項技術並將其量產，可不是在7-11買瓶牛奶那麼簡單。我是為了我的客戶。總之，我認為選擇技術合作夥伴沒有捷徑可走」。