台積電法說會／大幅上修全年展望 魏哲家：全美元營收年增略高於40%

台積電（2330）16日召開法說會，董事長魏哲家釋出強勁展望，受惠人工智慧相關需求持續暢旺，台積電預估2026年全年美元營收年增幅將略高於40%，較首季法說會預估的30%以上大幅提高，對位未來數年的AI成長趨勢維持高度信心。

魏哲家表示，AI相關需求持續「極度強勁」，AI長期趨勢帶動市場對運算能力的需求不斷增加，持續支撐先進製程晶片需求。台積電客戶以及身為大型雲端服務供應商的客戶之客戶，仍向公司釋出非常強烈的需求訊號與正面展望，使台積電對未來數年的AI成長趨勢維持高度信心。

台積電今年1月原預估，2026年美元營收將成長接近30%；4月法說會時，魏哲家首度將全年展望上修至成長超過30%。此次進一步提高至略高於40%，反映AI加速器、先進製程及資料中心相關需求持續優於公司原先預期。