台積電法說會／魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元、投資2奈米以下

台積電（2300）董事長魏哲家今日在法說會上宣布，「基於我們的評估，我們正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。現在，在主要美國客戶以及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

法人關注可蓋幾個廠，魏哲家回應說，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資。可以蓋數個廠，可能會再建四個或更多晶圓廠。

魏哲家說，「因為研發技術和產品、準備產能並實現量產需要五年以上的時間。台積電內部採用嚴謹的產能規劃系統來評估市場需求，該體系採用自上而下和自下而上的方法，是一個持續進行的過程。基於我們的評估，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠」。

魏哲家說，「我們相信，這項投資將有助於進一步促進美國半導體生態系統的發展，增強其競爭力，並支持美國更多高科技、高薪就業機會。同時，我們正在台灣興建13個領先的先進封裝廠。未來幾年，我們將繼續加大對台灣的投資」。