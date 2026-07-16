台積電第2季毛利率超標 每股盈餘27.25元

台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。

與去年同期相較，2026年第二季營收增加了36.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了77.4%。與前一季相較，2026年第二季營收增加了12.0%，稅後純益則增加了23.4%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026 年第二季營收為402 億，較去年同期增加了 33.7%，較前一季增加了 12.0%。另外，台積電也公布2026年第二季毛利率為67.7%，營業利益率為60.3%，稅後純益率則為 55.6%。其中，2奈米製程出貨佔台積公司2026年第二季晶圓銷售金額的3%；3奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的33%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的11%。整體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額77%。

​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家（中）主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。記者杜建重／攝影