快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電第2季毛利率超標 每股盈餘27.25元

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影
​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影

台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。

與去年同期相較，2026年第二季營收增加了36.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了77.4%。與前一季相較，2026年第二季營收增加了12.0%，稅後純益則增加了23.4%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026 年第二季營收為402 億，較去年同期增加了 33.7%，較前一季增加了 12.0%。另外，台積電也公布2026年第二季毛利率為67.7%，營業利益率為60.3%，稅後純益率則為 55.6%。其中，2奈米製程出貨佔台積公司2026年第二季晶圓銷售金額的3%；3奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的33%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的11%。整體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額77%。

​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家（中）主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。記者杜建重／攝影
​台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家（中）主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。記者杜建重／攝影

​台積電今天召開第二季法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影
​台積電今天召開第二季法說會，由董事長魏哲家主持。記者杜建重／攝影

台積電 營收 魏哲家

延伸閱讀

台積電法說會倒數計時！市場五大預測一次看 第2季EPS平均估23.89元

台積電法說今登場 毛利率、資本支出與全球擴產成焦點

台積電法說會／估營收第3季續衝高達446-458億美元 中間值季增12%

決定下半年台股多空！小童拆解台積電（2330）法說會「三大指標」：表現好還不夠

相關新聞

台積電法說會／大幅上修全年展望 魏哲家：全美元營收年增略高於40%

台積電（2330）16日召開法說會，董事長魏哲家釋出強勁展望，受惠人工智慧相關需求持續暢旺，台積電預估2026年全年美元營收年增幅將略高於40%，較首季法說會預估的30%以上大幅提高，對位未來數年的AI成長趨勢維持高度信心。

台積電法說會／魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元、投資2奈米以下

台積電（2300）董事長魏哲家今日在法說會上宣布，「基於我們的評估，我們正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。現在，在主要美國客戶以及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

台積電法說會／魏哲家談定價：我們是客戶可信賴的夥伴 不會大幅漲價

台積電（2330）董事長魏哲家16日於法說會談到晶圓定價策略時表示，台積電是一家非常值得客戶信賴的公司（we are a very trustable company with our customer），雖然會反映自身技術與製造價值，但不會突然大幅漲價，甚至一次提高四倍、五倍...

台積電法說／談三星英特爾競爭 魏哲家妙回量產不是去7-Eleven 買瓶奶

台積電（2330）今日召開法說會，回應摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻提問關於三星與英特爾相關競爭對手議題，台積電董座魏哲家妙語如珠，他妙回台積電的競爭優勢包含技術、製造和客戶信任，而技術量產也沒有捷徑可走，可不是像是去7-Eleven買瓶牛奶這麼簡單。語畢引發現場笑聲不斷。

台積電第2季毛利率超標 每股盈餘27.25元

台積電今天舉行第二季法說會，由董事長魏哲家主持。台積電今天也公布2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2703億8千萬元，稅後純益約新台幣7065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25 元。

台積電法說會／大舉上修資本支出逾7% 估達600-640億美元飆新高

台積電（2330）今日召開法說會，台積電宣布大舉上修資本支出估達600-640億美元飆新高，調幅約7%至14.3%，台積電董事長暨總裁魏哲家也說，調高資本支出為了支援客戶的需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。