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台積電法說會／大舉上修資本支出逾7% 估達600-640億美元飆新高
台積電（2330）今日召開法說會，台積電宣布大舉上修資本支出估達600-640億美元飆新高，調幅約7%至14.3%，台積電董事長暨總裁魏哲家也說，調高資本支出為了支援客戶的需求。
資本支出方面，外界原先維持不變，不過台積電此次上修資本支出多數用於先進製程投資所需。
台積先前一次4月法說會上釋出2026年的資本支出預估將接近520億至560億美元上緣，若相關目標達成仍將創歷史新高紀錄。台積電當時在法說會上說，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。未來幾年，憑藉台積強大的技術領先地位和差異化優勢，將有能力掌握產業的結構性需求，以及5G、人工智慧和高速運算等大趨勢。
台積電最新財報顯示，今年首季資本支出111億美元，第2季資本支出實際動支157億美元。
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