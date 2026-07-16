台積電法說會／大舉上修資本支出逾7% 估達600-640億美元飆新高

台積電（2300）董事長魏哲家今日在法說會上宣布，「基於我們的評估，我們正在增加資本支出，以提升產能，從而支持客戶未來的成長」。現在，在主要美國客戶以及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下，台積電宣布在亞利桑那州追加1,000億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。

2026-07-16 14:34