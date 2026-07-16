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台積電法說會／第2季每股純益27.25元超預期

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北即時報導

台灣積體電路製造股份有限公司今（16）日公佈2026年第二季財務報告，合併營收約新台幣1兆2,703億8千萬元，稅後純益約新台幣7,065億6千萬元，每股盈餘為新台幣27.25元（折合美國存託憑證每單位為4.31美元）。

與去年同期相較，2026年第二季營收增加了36.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了77.4%。與前一季相較，2026年第二季營收增加了12.0%，稅後純益則增加了23.4%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026年第二季營收為402億，較去年同期增加了33.7%，較前一季增加了12.0%。

2026年第二季毛利率為67.7%，營業利益率為60.3%，稅後純益率則為55.6%。

2奈米製程出貨佔台積公司2026年第二季晶圓銷售金額的3%；3奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的33%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的11%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的77%。

台積電 營收 金管會

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