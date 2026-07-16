護國神山法說會登場 法人看好後市可期

台積電法說會今（16）日登場，市場緊盯AI需求與下半年產業展望，成為牽動台股下半年走勢的重要風向球。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然美國最新通膨數據降溫，市場對降息預期有所提升，但費城半導體指數回檔，加上7月以來台股大盤震盪明顯加劇，高低點相差超過3,700點，此時在操作上提醒投資人避免追高，可透過主動式ETF等標的適度加碼，捕捉長線趨勢。

台積電的晶片供不應求，基本面表現無虞，再加上在先進製程中具有強大話語權，包括2奈米與3奈米皆具備訂價能力，後市表現可期；而觀察今年市場台股產業輪動速度明顯加快，包括AI類股的受惠族群持續擴散，已從晶圓代工拓展至IC設計、CCL（銅箔基板）、被動元件、記憶體、散熱、先進封裝及關鍵零組件等領域。

梁恩溢表示，目前AI進入落地與商業化階段，包括Meta、亞馬遜等雲端巨頭持續擴大資本支出，加上ASML近期再次上修全年展望，也反映AI需求並未降溫，有機會帶動AI伺服器、高速傳輸及關鍵零組件等硬體供應鏈需求升溫，台灣有望憑藉強大且完整的供應鏈受惠，AI供應鏈依舊是推升台股企業獲利的重要引擎。