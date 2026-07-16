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昇達科盤中1,310元攻漲停！低軌衛星產業未來可期
昇達科（3491）16日盤中以1,310元攻上漲停板。法人指出，近期SpaceX已向FCC申請許可，規劃發射10萬顆V3版Starlink衛星，並導入更高頻段技術。此外，Amazon LEO與Blue Origin等業者也持續推進相關計畫，看好即使不計入AI衛星需求，未來數年低軌衛星產業仍可望維持高度成長，帶動昇達科產品出貨量與產品單價同步提升，營運動能持續增強。
展望產業趨勢，法人表示，低軌衛星可補足地面基地台在偏遠地區、海洋及航空等網路覆蓋不足的區域，進一步實現全球通訊覆蓋。隨著AI運算需求快速攀升，以及地球能源與資料中心建置面臨瓶頸，太空資料中心成為市場關注焦點。
除既有的Starlink、Amazon LEO等業者積極布局外，Google與多家新創公司也陸續投入太空資料中心發展。其中，隸屬輝達（NVIDIA）Inception新創計畫的Starcloud，近期透過SpaceX Falcon 9火箭成功發射Starcloud-1衛星，並在軌運用H100 GPU執行Google開源模型Gemma。
Starcloud預估，即使納入衛星發射成本，太空資料中心的能源成本仍可較地面方案降低約10倍，並預期未來10年大部分新建資料中心將轉向太空部署。其採用「莖葉式」模組化架構，具備維修、升級便利等優勢，透過緊密耦合設計降低延遲，並利用雷射或微波與其他衛星通訊，大幅提升資料傳輸效率，可望帶動低軌衛星產業鏈及潛在市場規模持續擴大。
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