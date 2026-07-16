ASIC、HGX伺服器需求太旺 法人看好勤誠下半年獲利成長力道更強

勤誠（8210）第2季營收78.2億元，季增10.0%，繳出超標成績單，法人上修第3季營收及獲利預估值，並認為目前評價具吸引力，加上ASIC伺服器開始放量出貨，加上HGX訂單優於預期，將有利短期獲利與推升股價。

大型本國投顧分析，勤誠6月營收月增29%至32.3億元，第2季營收年增44%、季增10%至78.2億元，主要在於ASIC需求強勁及HGX伺服器急單挹注，預期此一動能將延續至下半年，HGX伺服器機殼比重較高有利產品組合，因此上修第2季毛利率及獲利預估值。

法人指出，隨AWS T3 PDS機櫃將於下半年開始放量，帶動勤誠第3季ASIC伺服器機殼營收季增，而雲端服務供應商客戶強勁需求亦帶動HGX伺服器營收季增，上修第3季營收預估值，換算約可季增20%，毛利率及獲利同步水漲船高。

勤誠是AWS ASIC伺服器需求成長主要受惠者，法人表示，今年除compute tray 市占率提升至約40%外，同時供貨switch tray與存儲機櫃，預計第4季開始出貨液冷機殼產品，上修ASIC營收占比，由2026年7%至8%提升為2027年的10%。

此外，機櫃營收比重預計由2026年12%提升至2027年的21%，主要動能包括 超微Helios機櫃、CDU專案及客製化機櫃，反映ASIC伺服器營收展望優於預期，法人上修勤誠2027年營收成長率預估值至37%。