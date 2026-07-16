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倍利科修正至年線展開反彈 盤中重返千金
半導體AI高階檢測設備大廠倍利科（7822）近期回測年線至低點873元後，連續兩日展開反彈，今日盤中一度重返千金股行列至1,020元，法人看好隨著大盤止穩與技術面反彈，資金可望展開回補，帶動倍利科重返千金股。
倍利科6月營收2.53億元，年增率達50.72％；累計上半年營收達14.19億元，創下歷史同期新高，充分展現先進封裝（CoWoS）檢測設備在出貨高峰期的強勁表現。
受惠晶圓代工與封測龍頭廠持續擴產，倍利科先前累積的設備訂單正步入密集交付與營收實現期。今年第一季與EPS 4.93元，第二季可望進一步增加，帶動上半年累計獲利突破一個股本可期。
法人預估，隨著大客戶下半年先進封裝產能持續開出，加上矽光子（CPO）與智慧醫療檢測等新應用陸續進入驗證收割期，倍利科2026年全年營收有望年增雙位數以上，全年EPS更上看20元大關，挑戰再創歷史新高。
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