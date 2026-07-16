倍利科修正至年線展開反彈 盤中重返千金

台積電法說會今（16）日登場，市場緊盯AI需求與下半年產業展望，成為牽動台股下半年走勢的重要風向球。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然美國最新通膨數據降溫，市場對降息預期有所提升，但費城半導體指數回檔，加上7月以來台股大盤震盪明顯加劇，高低點相差超過3,700點，此時在操作上提醒投資人避免追高，可透過主動式ETF等標的適度加碼，捕捉長線趨勢。

2026-07-16 13:30