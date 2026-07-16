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自行車產業開始復甦 巨大連兩個月營收年增 股價強鎖漲停
自行車產業需求回暖，觀察營收發現，巨大營收已兩個月年增，6月營收更呈現年月雙增，達57.59億元；美利達雖然6月營收年減，但5、6月營收都月增，顯示狀況逐月改善。自行車雙雄16日股價同步漲停亮燈，分別衝上88元、84.2元，桂盟盤中大漲逾9%。
巨大6月合併營收57.59億元，月增7.5%，年增16%，為今年來單月最高；上半年營收291.8億元，年減10.5%，年減幅度已逐步縮小。美利達6月營收23.86億元，月增4.4%，年減5.5%，累計上半年營收123.54億元，年減15.3%，也同樣年減幅度逐月收斂。
巨大表示，自有品牌（OB）業務方面，在中國與歐洲市場雙雙成長，且轉換匯率有利之下，營收成長近三成，主要由新品上市帶動銷售表現。美國市場則受WRO事件影響造成供貨不足，及需求受到伊朗戰爭影響消費者信心，導致營收下滑。
代工（OE）業務方面，6月OE營收較5月成長，主要來自新年度車種訂單，但較去年6月仍呈現微幅衰退。
巨大董事長劉湧昌先前在自行車展表示，巨大目前全球庫存已降至比2019時的水位更低，今年3月起至9月每個月巨大都將有多款新車發表，預計新車熱度將拉動市場需求。
劉湧昌表示，大陸對電動自行車新國家標準出爐，成為巨大重新啟動大陸電動自行車的契機，去年巨大在大陸的電動自行車銷量為7,000輛，今年設定目標8萬輛，即使WRO對巨大銷美造成影響，今年全球仍可望有兩位數的營收成長。
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