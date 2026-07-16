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辛耘多空交戰激烈 中長線三大動能仍強勁
半導體設備及再生晶圓廠辛耘（3583）昨日奔漲停，今日則多空早盤則多空交戰激烈，開高在864元，隨後短壓出籠一度跌至811元，接近午盤又在平盤842元附近遊走，但法人仍看好其後市基本面，有機會挑戰前高946元與歷史高點1,010元，重返千金股。
法人表示，全球AI晶片需求持續爆發，帶動晶圓代工大廠積極擴充CoWoS等先進封裝產能，辛耘受惠自製濕製程設備訂單暢旺，加上代理設備與再生晶圓業務穩定成長，產業後市展望見度佳。
辛耘在三大業務主軸（設備代理、自製設備、晶圓再生）上皆展現強勁動能。隨台積電等大廠持續追加先進封裝設備訂單，辛耘的自製濕製程設備出貨排程已看好至明後年；此外，在高階晶圓需求帶動下，其12吋再生晶圓產能也持續維持高稼動率。法人預期，隨先進封裝產能陸續開出，辛耘今年的營運動能與獲利表現皆有望再度挑戰新高。
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