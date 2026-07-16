台積電法說會倒數計時！市場五大預測一次看 第2季EPS平均估23.89元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日法說會倒數計時，本報記者整理目前市場機構的五大預測，供讀者參考，實際數據則待今日台積電法說會上公布。

1、本季展望法人估可望持續雙位數季成長

首先在第3季展望，法人預估，就第3季而言台積電受惠於持續反映銷售價值，本季美元營收也將再度挑戰新高、估約雙位數的季成長。在3奈米以下先進製程出貨價量齊揚挹注，隨著輝達與超微等非蘋客戶新平台放量，以及蘋果旗艦機種導入2奈米製程成為營運動能。

2、全年展望最快本次法說會上二度上修

就全年而言，法人預期，台積電受惠於AI應用挹注與先進製程領先者紅利，同時持續反映價值，預估最快在本季法說會上將今年美元營收年增幅度可望較先前預測再度上修，預估在美元營收逐季挑戰新高的基礎上，全年營收預估可望來到1640億美元至1714億美元區間，持續逼近2000億美元的新里程碑。

3、今年第2季獲利可望創高，EPS平均值約23.89元，該季雙率有望超標

回顧今年第2季財報，雙率方面，台積電先前預估第2季毛利率來到65.5-67.5%、營益率56.5-58.5%，匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。法人則分析，估台積電今年第2季美元營收計符合預期，不過，雙率皆可望超標，目前機構預估該季毛利率平均值約66.9%、最樂觀預估超過高標達68%以上，至於營益率則約59%上下，單季每股稅後純益預測平均值約23.89元將再創新高。

4、資本支出估計按兵不動

資本支出方面，外界預估維持不變。台積先前一次4月法說會上釋出2026年的資本支出預估將接近520億至560億美元上緣，若相關目標達成仍將創歷史新高紀錄。台積電當時在法說會上說，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。未來幾年，憑藉台積強大的技術領先地位和差異化優勢，將有能力掌握產業的結構性需求，以及5G、人工智慧和高速運算等大趨勢。

5、海內外擴充計畫加速推進3奈米與2奈米家族

台積電3奈米海內外擴充，在台灣2奈米家族也正大擴產，先前今年度技術論壇已提及因應人工智慧AI需求今年將同時有5座2奈米廠放量，法人則預估，2奈米家族產能包含A16在高速擴充下2029年月產能數十萬片（每月投產晶圓，WSPM/Wafer Starts Per Month），可同步應對蘋果、超微、NVDIA輝達、博通與高通等大客戶異地備援需求。

業界看好，隨台積電3奈米家族新產能下半年加速開出、客戶群積極採用新產能，台積電3奈米營收貢獻今年將首度出現超越5奈米，今年首季台積電5奈米居營收貢獻最大宗，台積電統計，今年首季3奈米製程出貨占25%，5奈米製程出貨36%；7奈米製程出貨則13%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到該季晶圓銷售金額的74%。