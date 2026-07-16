威世波登錄興櫃拉出慶祝行情 一度衝出天價210.5元、大漲282%

光通訊大廠威世波16日登錄興櫃，券商認購價每股55元，早盤以105元開出，一度衝達210.5元天價，上漲155.5元，漲幅高達282.72%，盤中股價維持大漲走勢，漲幅逾190%，順利展開興櫃交易慶祝行情。

威世波2005年成立，專注於光通訊模組與關鍵光電元件之研發與系統整合，提供高速、高效能且具高可靠度之光連接解決方案。威世波聚焦 AI 資料中心、雲端運算與高速傳輸應用，積極發展 1.6T 以上光模組及AOC 產品，並持續深化光電整合與系統設計能力。

威世表示，在核心技術方面投入 CW Laser(連續波雷射)等關鍵光源之開發，並延伸至外部光源與 E LSFP 等解決方案，作為未來高速運算與光通訊系統之關鍵元件。相關技術也應用於矽光子及未來 CPO 架構，以提升整體系統效能與穩定度,並透過關鍵元件掌握與供應鏈布局，建立長期競爭優勢。

威世波指出，在市場與品牌策略上以「技術驅動的光通訊解決方案提供者」為定位，結合產品、通路與應用之整體布局，逐步建立品牌能見度與市場影響力,持續拓展全球客戶基礎。

威世波實收資本額為3.38億元，去年合併營收7.33億元，年增146.3%；歸屬母公司業主淨利672萬元，年增201.4%，每股純益0.23元；今年首季合併營收2.32億元，年增98.3%，反映高速光通訊產品出貨暢旺。

威世波表示，因應AI資料中心及高速光通訊市場需求持續成長，中壢新廠總投資金額約4.5億元，預計今年10月正式啟用，可望自第4季開始挹注營收。