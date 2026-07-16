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台積電法說會登場：三大訊號驗證本波AI供需是否失衡

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台積電16日法說，各方矚目。路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道認為，台積電為AI基礎建設總司令，法說將成為本波供需格局的關鍵驗證時刻。三大訊號顯示，AI基礎建設的供需失衡行情仍未結束。

溫演道指出，高盛、摩根大通與摩根士丹利三大外資一致預估，台積電財報有上行驚喜，先進製程利用率突破100%疊加急單加價效應，N3/N5供不應求延續至2027年。展望第3季，三大外資預估台積電營收將可攀升至1.4-1.45兆元區間，顯示下半年動能持續加速，與市場近期悲觀情緒形成鮮明對比。

短期情緒雜訊不時干擾市場，但溫演道認為，結構性趨勢並未改變。台積電財報的上行預期、美光財報創紀錄、AI應用經常性收入（ARR）呈爆發式成長，這三大訊號共同指向同一結論：AI基礎建設的供需失衡行情，離結束還很早。

溫演道表示，AI基礎建設的結構性供需失衡格局仍在持續深化。代理式AI帶動硬體升級超級周期，預計將延續數年。短期操作上，在AI晶片股遭獲利了結之際，消費與工業需求回溫的個股提供了資金輪動的承接機會。

溫演道強調，此波賣壓本質上是部位調整驅動的輪動修正，而非AI需求出現基本面轉變。來自供應鏈、企業財報與AI應用層的最新數據，持續印證一個核心判斷：需求只會更多，不會更少。

高盛 台積電

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