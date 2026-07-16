快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

戰略儲油快沒了 油價還要飆？台塑化連拉兩根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

外電報導，戰略儲油與原油的商業庫存已快要見底，國際能源總署（IEA）指出，會員國已釋出石油儲備中的近四分之三。石油存量告急，但美伊緊張情勢尚未舒緩，台塑化挾此利多，16日股價再攻漲停，衝上80元，並爆出逾9萬張成交量，續創兩年多新高。

英國金融時報報導，荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫，恐將引發新一輪原油供應危機。IEA指出，會員國已釋出3月宣布的4億桶緊急石油儲備中的近四分之三，意味再過幾周，這批額外供應就將用盡。

但美伊僵持情勢尚未改善，自7月7日以來，美方已對伊朗發動九輪攻擊，且美國總統川普表示，軍事行動將持續至本周及下周，將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。美國在7月8日已撤銷伊朗的石油出口豁免，也恢復海上封鎖，不過國際油價在大漲一波後，今日表現平平，在每桶85美元附近震盪。

油價短短兩周上漲近18%，也刺激三大石化基本原料乙烯、丁二烯和丙烯近日報價全面上揚，近一周各有每公噸45至110美元漲價，漲幅分別為5.6%至10.2%不等，台塑化可望受惠。台塑化今日再度大漲，股價衝上漲停板80元，再創波段高點，且爆出9萬張大量。

台塑化目前每個月的原料供應價格均是依據現貨行情走勢進行計算售價，7月可望調高價格反映市況。下游泛用樹脂業者指出，第3季為部分石化產品傳統旺季，在石化產品報價走揚的預期下，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

法人認為，台塑化受惠中東、俄羅斯煉廠受損，新增產能有限等因素，煉油利差表現強勁，將支撐獲利維持高檔。

油價 台塑化 石油 漲停

延伸閱讀

油價短短兩周上漲近18% 石化原料報價跟漲 台塑化飆上70元

台塑化、中油迎漲價紅利

油市憂「無彈可用」！戰略儲油快見底 荷莫茲若再封恐難救場

油價站上86美元！美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

相關新聞

台積電法說會倒數計時！市場五大預測一次看 第2季EPS平均估23.89元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日法說會倒數計時，本報記者整理目前市場機構的五大預測，供讀者參考，實際數據則待今日台積電法說會上公布。

自行車產業開始復甦 巨大連兩個月營收年增 股價強鎖漲停

自行車產業需求回暖，觀察營收發現，巨大營收已兩個月年增，6月營收更呈現年月雙增，達57.59億元；美利達雖然6月營收年減，但5、6月營收都月增，顯示狀況逐月改善。自行車雙雄16日股價同步漲停亮燈，分別衝上88元、84.2元，桂盟盤中大漲逾9%。

台積電法說會前概念股先表態 這幾檔搶先亮燈漲停

台積電（2330）16日收盤後法說會將登場，市場高度關注，多家外資更是將目標價喊到3,000元以上，目前最高上看3,800元，台積電午盤過後漲勢升溫， 多檔台積電概念股在法說會前搶先表態，昇陽半導體、京鼎、天虹、崇越、公準等都亮燈漲停。

威世波登錄興櫃拉出慶祝行情 一度衝出天價210.5元、大漲282%

光通訊大廠威世波16日登錄興櫃，券商認購價每股55元，早盤以105元開出，一度衝達210.5元天價，上漲155.5元，漲幅高達282.72%，盤中股價維持大漲走勢，漲幅逾190%，順利展開興櫃交易慶祝行情。

台積電法說會登場：三大訊號驗證本波AI供需是否失衡

台積電16日法說，各方矚目。路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道認為，台積電為AI基礎建設總司令，法說將成為本波供需格局的關鍵驗證時刻。三大訊號顯示，AI基礎建設的供需失衡行情仍未結束。

戰略儲油快沒了 油價還要飆？台塑化連拉兩根漲停

外電報導，戰略儲油與原油的商業庫存已快要見底，國際能源總署（IEA）指出，會員國已釋出石油儲備中的近四分之三。石油存量告急，但美伊緊張情勢尚未舒緩，台塑化挾此利多，16日股價再攻漲停，衝上80元，並爆出逾9萬張成交量，續創兩年多新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。