戰略儲油快沒了 油價還要飆？台塑化連拉兩根漲停

外電報導，戰略儲油與原油的商業庫存已快要見底，國際能源總署（IEA）指出，會員國已釋出石油儲備中的近四分之三。石油存量告急，但美伊緊張情勢尚未舒緩，台塑化挾此利多，16日股價再攻漲停，衝上80元，並爆出逾9萬張成交量，續創兩年多新高。

英國金融時報報導，荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫，恐將引發新一輪原油供應危機。IEA指出，會員國已釋出3月宣布的4億桶緊急石油儲備中的近四分之三，意味再過幾周，這批額外供應就將用盡。

但美伊僵持情勢尚未改善，自7月7日以來，美方已對伊朗發動九輪攻擊，且美國總統川普表示，軍事行動將持續至本周及下周，將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。美國在7月8日已撤銷伊朗的石油出口豁免，也恢復海上封鎖，不過國際油價在大漲一波後，今日表現平平，在每桶85美元附近震盪。

油價短短兩周上漲近18%，也刺激三大石化基本原料乙烯、丁二烯和丙烯近日報價全面上揚，近一周各有每公噸45至110美元漲價，漲幅分別為5.6%至10.2%不等，台塑化可望受惠。台塑化今日再度大漲，股價衝上漲停板80元，再創波段高點，且爆出9萬張大量。

台塑化目前每個月的原料供應價格均是依據現貨行情走勢進行計算售價，7月可望調高價格反映市況。下游泛用樹脂業者指出，第3季為部分石化產品傳統旺季，在石化產品報價走揚的預期下，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

法人認為，台塑化受惠中東、俄羅斯煉廠受損，新增產能有限等因素，煉油利差表現強勁，將支撐獲利維持高檔。