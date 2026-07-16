海昌生技上櫃、東協與歐洲布局傳捷報 數十億美元藍海新醫材蓄勢待發

海昌生技（7814）16日正式以每股28.45元掛牌上櫃，早盤股價一度來到32.15元，漲幅13.01%，啟動蜜月行情。海昌生技董事長蔡國田表示，未來公司將在既有的牙科、外科通路基礎上，藉由頂級醫療級原料與突破性高階醫材新藥，深化全球市場滲透率。隨著國際證照陸續到手、創新產品線進入收成期。

海昌生技憑藉強大的研發能量與深厚技術屏障，近期在營收表現、國際取證、全球市場布局以及頂級生醫原料供應鏈落實上，皆繳出極其亮眼的成績單，展現出「既有醫材深化、高階創新醫材開發」雙引擎全力運轉的強勁動能，吸引資本市場高度矚。

受美、台及海外市場需求持續暢旺帶動，海昌生技6月份營收繳出大幅成長209.29%的亮眼成績，為上櫃掛牌典禮鳴響第一門禮炮。除了基本面強勢升溫，海外版圖開拓更有突破性進展。

海昌生技於7月7日順利取得泰國三張高風險（最高等級Class 4）醫療器材上市許可證，成功敲開東協高階醫材大門。此外，菲律賓與越南亦預計於近期陸續取得三類醫療器材證照，宣告東南亞市場的重要戰略佈局已近全數到位。

不僅如此，公司旗下備受矚目的生物墨水（Bio-ink）創新產品，亦規劃於今年底前正式出口歐洲市場，國際化版圖由亞洲延伸至歐美，全球化營收貢獻可望迎來爆發期。

在高階創新醫材研發方面，海昌生技迎來顛覆性的世界級突破。公司自主研發之「可降解導尿管（輸尿管）支架」，已順利取得台灣發明專利，近期也即將陸續斬獲美國、歐洲與中國之發明專利。

目前該項革新產品已成功完成樣品開發，並正式交付進行動物試驗。由於現階段國際上尚無任何同業取得相關醫材認證，海昌生技進度居於全球領先地位。此產品不僅解決了傳統支架需二次手術取出的臨床痛點，面對的更是高達數十億美金規模、無人競爭的純淨藍海市場。

與此同時，運用核心「高階去細胞化技術」所開發的膠原再生補片，主打外科與骨科組織修復，近期亦已順利進入產線試製階段，為中長期產品線增添強大獲利後盾。

為因應全球爆發性需求並確保高階醫材原料來源無虞，海昌生技旗下子公司生立生物科技股份有限公司，已正式與台灣糖業（台糖）及台灣畜產（台畜）簽訂符合 ISO 13485（醫療器材品質管理系統）及 ISO 22442（使用動物組織醫療器材風險管理） 之合作備忘錄（MOU）與合作協議。

此舉不僅建構了具備國際高標準的醫療級動物來源原料供應鏈，更在根源上打破國際生醫大廠長期壟斷的壁壘，引領台灣傳統畜牧業朝向百倍附加價值的頂級生技醫療領域成功轉型。