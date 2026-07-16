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餐飲業爆「油荒」大統益迎轉單潮 股價創一年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標，目前中聯油脂體系停供，泰山（1218）宣布停售旗下沙拉油產品，而台糖因部分沙拉油產品使用福懋黃豆粗油，也受波及，國內餐飲業只好向統一旗下大統益求援。大統益昨（15）日表示，將協助下游客戶維持用油供應穩定。大統益16日股價一度衝上160.5元，盤中漲逾3%。

業者坦言，目前最大的挑戰反而不是下架，而是不確定性。隨著受影響批號及流向持續更新，企業幾乎每天都得重新盤點採購紀錄、比對原料批號，確認最新公布資訊是否涉及自家產品。

大型連鎖餐飲集團、中央廚房及食品加工業者，近期已陸續向大統益洽詢轉購，希望盡快補足油品庫存。目前包括麥當勞、王品集團、饗賓集團、漢來（1268）美食、瓦城、鼎泰豐、爭鮮等，都轉向大統益要油。

業界指出，大統益是國內最大食用油脂製造商，也是大豆沙拉油主要供應商，旗下品牌並未受此次事件波及，因此近來詢問度明顯升高，國內每年逾千億元餐飲用油市場可能將重整。部分業者也擔憂未來部分油品出現供貨吃緊，已提前開始備貨。

大統益今股價跳空開高，一度大漲至160.5元，創下一年來新高。母公司統一則一度漲至79.5元，不過盤中小幅翻黑。

餐飲業 苯駢芘 福懋

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