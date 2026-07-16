昇達科逆勢登漲停 收購巨頻逾五成 擴大衛星搶進AIDC

台股近期持續震盪，個股殺聲隆隆，昇達科技（3491）受惠收購巨頻逾五成，擴大衛星、搶進AIDC市場激勵，股價逆勢登漲停，來到1,310元。

昇達科昨（15）日董事會決議通過取得巨頻科技股權案，交易總金額為不高於17億元，收購後加計原本昇達科持有股權，對巨頻持股將超過51%，成為昇達科子公司，可望擴大低軌衛星、毫米波通訊市場，深化衛星佈局，搶進資料中心及軍工市場。

巨頻資本額約1.6億元，去年營收約6億元，過去五年營收、獲利穩定成長主要從事高頻高速互連產品之專業開發製造，產品涵蓋 RF/微波/毫米波連接方案、高速訊號模組等，廣泛應用於資料中心高速傳輸、航太/衛星、行動通訊、半導體等領域。

近期巨頻更規劃因應客戶需求，在高雄橋頭，投入6億元資本支出建新廠，預估2028年完工投產，屆時產能將是現在的2.5至3倍。

目前昇達科來自低軌衛星貢獻營收約九成，巨頻在資料中心、AI傳輸以及低軌衛星、軍工客戶著墨頗深。昇達科評估，投資巨頻將有助於強化昇達科在低軌衛星、毫米波通訊市場產品組合、技術能力及客戶廣度，加速昇達科太赫茲產品導入AIDC市場。