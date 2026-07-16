海昌生技掛牌首日啟動蜜月行情 盤中漲幅超過10%

國內高階膠原蛋白醫療器材領航者海昌生技（7814）16日以每股28.45元掛牌上櫃，早盤股價一度來到32.15元，漲幅13.01%，啟動蜜月行情。海昌生技董事長蔡國田表示，上櫃掛牌是海昌生技發展史上的重要里程碑。未來公司將在既有的牙科、外科通路基礎上，持續藉由頂級醫療級原料與突破性高階醫材新藥，深化全球市場滲透率。

海昌生技憑藉強大的研發能量與深厚技術屏障，近期在營收表現、國際取證、全球市場布局以及頂級生醫原料供應鏈落實上，皆繳出極其亮眼的成績單。受美、台及海外市場需求持續暢旺帶動，海昌生技6月營收增幅達209.29%的亮眼成績，除了基本面強勢升溫，海外版圖開拓更有突破性進展。

海昌生技於7月7日順利取得泰國三張高風險（最高等級Class 4）醫療器材上市許可證，成功敲開東協高階醫材大門。此外，菲律賓與越南亦預計於近期陸續取得三類醫療器材證照，宣告東南亞市場的重要戰略佈局已近全數到位。不僅如此，公司旗下備受矚目的生物墨水（Bio-ink）創新產品，亦規劃於今年底前正式出口歐洲市場，國際化版圖由亞洲延伸至歐美，全球化營收貢獻可望迎來爆發期。

在高階創新醫材研發方面，海昌生技迎來顛覆性的世界級突破。公司自主研發之「可降解導尿管（輸尿管）支架」，已順利取得台灣發明專利，近期也即將陸續斬獲美國、歐洲與中國的發明專利。目前該項革新產品已成功完成樣品開發，並正式交付進行動物試驗。