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台積電概念股崇越除息逾13元 早盤順利填息
台股市場近期棄息賣壓重，不過台積電（2330）概念股崇越（5434）16日除息逾13元早盤順利填息，早盤最高來到580元，相較昨日收盤價上漲24元。
崇越日前公告6月營收75億元，再寫單月歷史新高，月增14.8%，年增32.9%；第2季營收208億元，連兩季改寫單季新猷，季增12%，年增23%；上半年營收393.2億元，為同期最佳，年增20.2%。
崇越表示，6月營收走強，核心關鍵在於半導體材料與環保綠能事業同步高速成長。在半導體材料銷售方面，隨AI晶片需求強勁，先進製程與先進封裝產能滿載推升材料拉貨動能，核心產品包括光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具，以及研磨液全面迎來拉貨潮，均比5月雙位數成長。
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