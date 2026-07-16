台積電概念股崇越除息逾13元 早盤順利填息

國內高階膠原蛋白醫療器材領航者海昌生技（7814）16日以每股28.45元掛牌上櫃，早盤股價一度來到32.15元，漲幅13.01%，啟動蜜月行情。海昌生技董事長蔡國田表示，上櫃掛牌是海昌生技發展史上的重要里程碑。未來公司將在既有的牙科、外科通路基礎上，持續藉由頂級醫療級原料與突破性高階醫材新藥，深化全球市場滲透率。

2026-07-16 10:15