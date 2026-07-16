歐系外資調升南茂目標 SiPh 光學凸塊業務有望貢獻明年營收

歐系外資調升南茂（8150）目標，歐系券商認為第2季營收符合預期，同時認為動能能延續至2026下半年，因記憶體業務持續走強（～DDR4／DDR5 產量提升、Flash 需求增強，以及外包需求增加）；Driver IC 業務受惠於急單及價格調漲，季增幅優於預期。

最後，SiPh／光學凸塊業務與客戶合作持續推進，有望於2027年貢獻營收；且還在新增邏輯測試設備，未來可用於智慧手機／ASIC 測試。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為4.2/6.2/7.4元，以23x 2027-28E平均EPS評價，同步升目標。

穎崴（6515）：美系降目標

公告6月EPS後，美系券商認為總2Q EPS低於預估，反映毛利率低於公司平均的MEMS 探針卡出貨佔比較高。不過券商認為2Q會是全年毛利率的低點。預估3、4季回升至至 39.3%／40.8%。明後年43.2%／45.2%。認為在AI GPU/AI ASIC, 還有x86 and Arm-based CPUs.都有著墨。券商下調26-28年EPS至$95.9/$197.7/$369.2，以後年40xPE評價，同步降目標。