歐系外資調升台達電目標價 固態氧化物燃料電池、固態變壓器新品挹注

歐系外資調升台達電（2308）目標價，歐系券商考量資料中心專案延後，以及 IGBT／MOSFET 交期拉長所致，下調第2季營收/獲利預估以符合市場的最新預期，同時下調第2季毛利率/營業利益率至36.0%／18.0%。

不過，券商上修第3季營收季增15%高於市場預期的13%，第4季營收預估季增8%，首波Rubin將放量。至於Rubin Ultra，券商認為升級版 Open NVL72 機櫃比 Kyber 架構更有可能被採用。

券商上修2025-2029年NVIDIA 機櫃電源CAGR至65%。接下來還有新品如固態氧化物燃料電池、固態變壓器等。上修2027年、2028年每股稅後盈餘（EPS）至67.5/90元，以35x 27-2028E平均EPS評價，同步升目標。