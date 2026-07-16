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台積電法說倒數！美銀拋三問、小摩曝「ADR避險神操作」更賺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）16日將召開法說會。美銀及摩根大通證券在最新釋出的台積電前瞻報告中，維持「買進」評等、並將目標價皆調升至3,100元，並列外資圈第八高。美銀同時也對台積電未來營運拋出「美銀三問」，聚焦AI投資續航力、2奈米量產對毛利率的稀釋衝擊，以及先進製程的定價權等，將成為法說會上的三大焦點。

第一問：AI 需求的可持續性與競爭態勢？美銀預估，台積電2026年資本支出預估將達580億美元，2027與2028年更將一路增至780億、830億美元，應對龐大的無塵室與產能擴充需求。

事實上，在零組件成本持續攀升下，雲端服務供應商為維持AI基礎設施投資，正面臨資金與籌資壓力。因此，台積電如何看待整體AI投資的可持續性？面對規模驚人的資本支出，未來幾年是否足以支撐產能利用率維持高檔，避免景氣循環反轉導致產能過剩，將成為觀察AI投資熱潮能否延續的重要風向球。

值得注意的是，美銀將台積電2026、2027、2028年每股稅後盈餘（EPS）預估，分別由103元、150元、177元，上調至107元、153元、178元，維持「買進」評等，並以2027年預估本益比20倍為基礎，將目標價上調至3,100元。

此外，台積電憑藉先進製程的領先優勢，目前僅約16倍的2027年預估本益比，仍低於歷史長期11倍至21倍區間的中高水準，整體評價仍具吸引力。

第二問：2 奈米量產爬坡，下半年「毛利率」稀釋的衝擊有多大？美銀指出，台積電管理階層曾表示，2奈米量產將對2026年的毛利率造成約2%至3%的稀釋，且隨著出貨規模擴大，影響將主要集中在下半年。

不過，若排除2奈米量產初期的稀釋因素，台積電下半年毛利率仍有機會站上70%，將是一項重要里程碑，主因憑藉強大技術領導地位，持續為客戶創造更高附加價值。

第三問：台積電「漲價」底氣與市占夠硬嗎？考量CPU及AI GPU／ASIC需求展望優於預期，美銀將台積電2026、2027年營收成長率預估，分別上調至年增41%、40%，高於先前預估的40%、39%。

此外，隨著產能利用率維持高檔，加上成本通膨持續轉嫁，預期台積電將於2027年初再度調升先進製程與先進封裝報價5%至10%，帶動2026、2027年毛利率預估分別上修至67%及69%，優於先前預估的66%及68%，反映獲利能力可望進一步提升。

另外，摩根大通證券指出，台積電受惠於強勁的AI需求，表現相較台股大盤更顯抗跌韌性，同時看好獲利前景並將目標價調升至3,100元。考量目前市場波動率偏高，建議投資人此時可採取「收取權利金」操作。

相較於台股，更推薦「賣出台積電ADR賣權」，主因隱含波動率較高、權利金更豐厚，且ADR溢價已顯著收斂，是當前震盪市況下低接、攻守皆宜的避險策略。

台積電

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