權王台積電目標價 美銀喊3100元

台積電（2330）今（16）日將召開法說會，美銀證券在最新釋出的台積電前瞻報告中，維持「買進」評等，並將目標價調升至3,100元，居外資圈第八高。美銀同時也對台積電未來營運拋出「三問」，預期將成法說會焦點。

美銀第一問是AI需求的可持續性與競爭態勢？美銀預估，台積電2026年資本支出將達580億美元，2027與2028年更一路增至780億美元、830億美元，藉以應對龐大的無塵室與產能擴充需求。

在零組件成本持續攀升下，雲端服務供應商為維持AI基礎設施投資，正面臨資金與籌資壓力。美銀提問，台積電如何看待整體AI投資的可持續性？面對規模驚人的資本支出，未來幾年是否足以支撐產能利用率維持高檔，避免景氣循環反轉導致產能過剩，將成觀察AI投資熱潮能否延續重要風向球。

值得注意的是，美銀將台積電2026、2027、2028年每股稅後純益（EPS）預估，分別由103元、150元、177元，上調至107元、153元、178元，維持「買進」評等。美銀認為台積電整體評價仍具吸引力。

第二問是，2奈米量產爬坡，下半年「毛利率」稀釋的衝擊有多大？美銀指出，台積電管理階層曾表示，2奈米量產將對2026年的毛利率造成約2%至3%的稀釋，影響將主要集中在下半年。不過，若排除2奈米量產初期的稀釋因素，台積電下半年毛利率仍有機會站上70%，將是一項重要里程碑。

第三問則是，台積電「漲價」底氣與市占夠硬嗎？考量CPU及AI GPU／ASIC需求展望優於預期，美銀將台積電2026、2027年營收成長率預估，分別上調至年增41%、40%，高於先前預估。此外，預期台積電將於2027年初再度調升先進製程與先進封裝報價5%至10%，帶動2026、2027年毛利率預估分別上修至67%及69%。