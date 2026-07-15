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韭菜翻車！銅箔基板千金股台燿 爆2,101萬元違約交割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台燿公司廠房外觀。 圖／聯合報系資料照
台燿公司廠房外觀。 圖／聯合報系資料照

櫃買指數15日上漲2.2%收416.41點，但櫃買中心接獲證券商永豐大園通報，銅箔基板（CCL）千金股台燿（6274）爆出2,101.5萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第十起違約交割案。

台燿股價今日上漲40元收在1,435元，漲幅2.8%，但之前連續三個交易日下跌。今日盤後傳出鉅額違約交割消息，以13日收盤價1,550元推算，違約金額2,101.5萬元，約當13.5張。

依櫃買中心公告，上櫃公司今日違約交割金額買進、賣出合計總金額為5,373.3萬元，買進、賣出相抵後金額則為126.8萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB、IC設計、記憶體等，今年第一起違約交割是環宇-KY，1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。4月21日、22日金居是第三、四起，累計違約金額1.1億元、2343.7萬元。4月27日穩懋、信驊是第五、六起，分別爆出9,669.6萬、3,283.5萬元違約交割。4月28日穩懋是第七起，再爆8,669.7萬元違約交割，累計違約金額達1.83億元。6月9日群聯是第八起，違約交割金額2,284萬元。6月12日旺矽是第九起，違約交割金額1,207萬元。

台燿 櫃買中心 櫃買指數

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