敦吉Q2獲利創15季新高 上半年每股純益3.19元

敦吉今 (15) 日結算第2季財報，受惠三大事業動能全面啟動，尤其通路事業獲利大增，帶動整體營運成長，也抵消子公司股利匯回影響，單季稅後純益1.85億元，季增24%、年增19%，每股稅後純益1.78 元，創歷年同期新高，也改寫15個季度以來高點，累計上半年每股稅後純益達3.19 元。

敦吉第2季營收13.37億元，季成長7%、年成長13%，毛利率29.6%，季減0.92個百分點，年增4.12個百分點，營益率16.5%，季增1.54個百分點、年增4.2個百分點，稅後純益1.85億元，季增24%、年增19%，每股稅後純益1.78 元，創歷年同期新高。

敦吉上半年營收25.84億元，年增10%，毛利率30.02%，季增5.21個百分點，營益率15.7%，年增4.47個百分點，稅後純益3.34億元，年增12%，每股稅後純益3.19元。

敦吉第2季以通路事業群成長力道最為強勁，季增225%，年成長153%，增幅居三大事業群之冠。

觀察上半年整體營運表現，敦吉製造事業群仍為推升營收及獲利的主要成長引擎。受惠於營收較去年同期成長 23%，其中音圈馬達產品銷售成長率超過41%，憑藉其高毛利事業特性，營收成長同步放大獲利效益，合併營業利益年增54%，本業獲利顯著拉升。製造事業群對集團整體獲利貢獻占比約7成，展現高毛利事業布局效益，寫下上半年高獲利表現。

至於驗證業務方面，敦吉因應美國加徵關稅政策及FCC對未與美國簽訂MRA（互惠承認協議）區域內實驗室進行管制，公司評估擴充台灣現有林口與內湖的場地及增設其他場地的可行性。