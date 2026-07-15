華鉬辦理250萬股現增每股發行價格暫訂120元 看釩、鉬價明年優於今年

鉬、釩等稀有金屬資源化大廠華鉬（6990）表示，前兩年走勢較為低迷的釩價，今年以來平均較去年同期上漲約10%至15%，已有走出谷底的跡象，展望明年釩價，認為應該會比今年好，但漲幅應該不會太大，初估約在5%至10%左右。

至於鉬價，今年以來漲幅至少2至3成。華鉬認為，半導體現階段對鉬雖有需求，但基本上仍相對微小，不過若市場關注議題持續發酵，確實會帶動鉬價上揚，現階段評估，明年鉬價不是大漲，至少也是持平。

華鉬董事會15日決議通過，辦理現金增資發行新股案，預計發行股數250萬股，發行價格暫定每股120元，此次增資主要用於償還銀行借款及充實營運資金，將報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期間等相關事宜。

在新材料布局逐步受到市場關注之際，華鉬營運同步升溫，6月合併營收重返2億元大關、達2.02億元，年增101.9%；累計上半年合併營收9.51億元、年增66.2%，反映高值化產品出貨增加，也顯示營運表現與鉬、釩價格走勢正向連動。

法人認為，華鉬一方面受惠非中系關鍵金屬供應鏈重組，另一方面提前布局半導體級鉬材料，營運已逐步展現成長動能。

華鉬指出，釩價能否出現明顯的復甦訊號，主要仍看烏克蘭的災後重建商機，華鉬也觀察到，已有不少利益團體進入烏克蘭布局，相關效益確實有機會發酵，一旦發酵則可望持續2至3年。

另外，鉬目前非常吃緊且普遍缺貨，法人指出，鉬價今年大致維持現有表現，但若再配合半導體先進製程材料改用的預期性議題，明年很有機會看到鉬價大漲。

華鉬近二年積極開發美國市場建立海外成長引擎，並鎖定南美洲原物料來源，同時切入半導體供應鏈，透過研發半導體應用能力架構建立高純度、低雜質、批次品質一致性等，強化研發專案治理，大幅提高研發轉商業化成功率。

法人表示，由於華鉬營運與鉬、釩兩大金屬高度聯動，因此也看好公司營運表現，預期今年可望優於去年，明年在鉬與釩價格都至少不比今年差的情況下，有機會維持穩健上揚的營運格局。