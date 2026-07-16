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和碩處分陸廠 獲利6.3億

經濟日報／ 記者吳凱中尹慧中／台北報導

和碩（4938）昨（15）日代子公司名碩電腦（蘇州）公告，處分土地及建物予PCB大廠金像電，總交易金額人民幣1.7億元（約新台幣7.86億元），預計處分利益為人民幣1.37億元（約新台幣6.34億元）。

對於此次資產處分，和碩表示，主要是集團資源整合。

根據公告內容，名碩本次處分土地約16,259.13坪、建物約18,181.16 坪。金像電取得該土地主要為擴建蘇州廠。

據了解，和碩蘇州廠主要從事消費性電子產品組裝業務，隨著和碩近年逐步轉移產能至越南，在集團資源整合規劃下，故蘇州廠出售部分廠房及土地。

和碩本次資產處分利益入帳時間尚未確定，主因仍待當地官方核准，預期今年底應可完成。

和碩今年對消費性電子產品線展望正面，預估全年受惠於遊戲機與物聯網（IoT）新機種推出，整體動能仍具支撐。

業績表現方面，和碩6月合併營收912.96億元，月減4.9%，年增15.9%；第2季合併營收2,744.48億元，季增12.4%，年增2.7%；上半年合併營收5,185.53億元，年減3.9%。

和碩 金像電 人民幣

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