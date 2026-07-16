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震旦行雲方案用戶拚翻倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

震旦行（2373）集團旗下震旦雲與金儀昨（15）日攜手舉辦「AJ領航－企業AI轉型實踐展」，大秀AI管理、決策等系統解決方案；震旦雲暨金儀公司總經理林敬寶表示，公司目標一年內用戶數翻倍成長，挹注營運動能向上。

據了解，震旦雲與金儀聯手推出具備AI賦能、數據分析與跨系統整合的全方位企業管理、決策解決方案，藉此提升企業決策品質與營運效率，目前已有逾千家企業使用，並涵蓋12萬人，目標一年內用戶數翻倍成長。

林敬寶指出，未來企業的辦公與營運型態，不再只是追求單一工具自動化，而是透過AI將企業經營管理的各層面串聯起來，大幅提升效率，達到最佳化管理目的。

林敬寶表示，企業普遍知道AI重要，真正的挑戰是如何找到適合的應用場景，企業導入AI的關鍵，不是先選工具，而是先找到真正需要解決的問題，而震旦雲與金儀可協助企業解決痛點。

據悉，此次震旦雲聚焦企業經營管理，以及人才「選、用、育、留」等AI應用；金儀則從智慧辦公、資安防護與永續管理切入，以「8大AI應用×4大智慧辦公」呈現12個應用場景，讓企業從實際管理痛點出發，找到適合自身的AI與智慧化導入起點。

震旦行今年上半年營收51.22億元，年減2.4%。法人表示，震旦行跨足AI系統商機，未來若能獲得更多客戶採用，有助於強化營收與改善獲利結構。

震旦 營收 震旦行

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