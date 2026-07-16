鴻海加碼投資機器人新創

鴻海集團（2317）加碼投資美國人型機器人新創Agility Robotics，昨（15）日代子公司鴻揚創投公告，斥資900萬美元（約新台幣2.9億元），取得Churchill Capital Corp XI股份。

Churchill Capital Corp XI為特殊目的收購公司（SPAC），已簽署最終合併協議，將推動Agility Robotics上市，預計將產生超過6.2億美元的總募資金額。其中，包括來自Churchill XI信託帳戶中約4.2億美元現金，以及透過私募股權投資（PIPE）取得約2億美元，相關私募投資由鴻海集團領投，鴻海也是Agility現有投資者。

鴻海此次投資Churchill Capital Corp XI，意同增持Agility Robotics股份。鴻海表示，此次投資目的為長期投資。迄目前為止，鴻揚創投累積持有Churchill Capital Corp XI 0.3%股權。

Agility Robotics在那斯達克掛牌後，將是美國首家股票上市人形機器人公司，有機會掀起市場熱潮，業界估計估值有望突破150億美元。

Agility Robotics股東陣容堅強，除經營團隊以外，包括亞馬遜、輝達、軟銀、索尼（Sony）、鴻海及台灣能率集團佳能與能率亞洲均為股東。

Agility Robotics主力商品Digit V4機器人目前已在物流工作流程的實際客戶環境中運行，從試點轉向規模化部署，預計今年完成下一代Digit V5機器人最終開發。

鴻海集團積極布局人形機器人，3月在輝達GTC大會展示與輝達合作新一代人形機器人在工業環境應用方案，以及醫療刷手協作機器人透過語音與感知融合遞送手術器械。