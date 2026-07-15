創新板第二檔 沛爾登千金股

台灣生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」正式登場，生醫族群股價在展覽首日隨之同慶。其中，受矚目的焦點沛爾生醫-創（6949）昨（15）日股價強勢攻上漲停板達1,025元，不僅創下歷史新高，更正式宣告成為台灣創新板成立以來，繼聯友金屬-創之後的第二檔千金股。

台灣創新板自2021年7月20日開板設立，至今已成立約五年。創新板旨在扶植具有關鍵核心技術及創新能力的企業上市，而沛爾生醫此次成功躋身千元大關，不僅是創新板發展重要里程碑，也帶動台股千金股檔數再度回升至50檔大關。

沛爾生醫主要研究免疫細胞療法抗癌，與脂肪幹細胞治療。目前公司自行發展的細胞新藥CAR-T製劑「PL001」已完成臨床二期試驗。公司正依據《再生醫療製劑條例》申請臨時藥證，目標在今年底或明年初取得上市許可。

在產能與資金方面，沛爾生醫獲得科技大廠緯創的強力支持，緯創目前持股近20％。