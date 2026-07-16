奇鋐5月每股賺8.03元

台積電今（16）日將召開法說會，美銀證券在最新釋出的台積電前瞻報告中，維持「買進」評等，並將目標價調升至3,100元，居外資圈第八高。美銀同時也對台積電未來營運拋出「三問」，預期將成法說會焦點。

2026-07-16 02:20