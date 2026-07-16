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奇鋐5月每股賺8.03元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI水冷散熱廠奇鋐（3017）昨（15）日公告5月自結歸屬母公司業主淨利31.52億元，年增1.32倍，每股純益8.03元。

奇鋐近期股價震盪劇烈，從4月歷史高點3,010元開始高檔震盪，日前一度最低跌至2,120元，昨日股價隨著台股回神，上漲45元，收2,165元。

奇鋐6月營收176.18億元，月增11%、年增66.1%，為歷史次高，累計上半年營收981.58億元，年增85.5%，改寫同期新高，距離千億元大關只差一步。

奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，擴產幅度年增五倍，而分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯在手訂單能見度相當高。

奇鋐越南廠今年中陸續加入投產行列，法人估計，今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務佔整體營收比重擴大而持續上升，後市看好。

奇鋐 營收 伺服器

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