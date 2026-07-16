昇達科併購巨頻 深化低軌衛星、毫米波通訊布局

昇達科技（3491）昨（15）日董事會決議通過取得巨頻科技股權案，交易總金額不高於17億元，收購後加計昇達科原持有股權，對巨頻持股將超過51%，成為昇達科子公司，可望擴大低軌衛星、毫米波通訊市場，深化衛星布局，搶進資料中心及軍工市場。

巨頻資本額約1.6億元，去年營收約6億元，過去五年營收、獲利穩定成長，主要從事高頻高速互連產品之專業開發製造，產品涵蓋RF／微波／毫米波連接方案、高速訊號模組等，廣泛應用於資料中心高速傳輸、航太／衛星、行動通訊、半導體等領域。

近期巨頻更規劃因應客戶需求，在高雄橋頭投入6億元資本支出建新廠，預估2028年完工投產，屆時產能將是現在的2.5至三倍。

目前昇達科來自低軌衛星貢獻營收約九成，巨頻在資料中心、AI傳輸以及低軌衛星、軍工客戶著墨頗深。昇達科評估，投資巨頻將有助於強化昇達科在低軌衛星、毫米波通訊市場產品組合、技術能力及客戶廣度，加速昇達科太赫茲產品導入AIDC市場。

昇達科表示，雙方尚須完成簽約、交割條件成就、出售方之必要程序後始完成交割，預計今年8月完成。

近年昇達科搭上低軌衛星議題，推升營運表現，雖然第2季營收受到客戶改版，影響出貨進度，但低軌衛星產業動能依舊強勁，隨著訂單亮眼，昇達科也持續擴增產能。累計上半年營收19.2億元，年增七成，為同期新高。

昇達科指出，目前改版後新一代的產品送樣認證進度順利，預期下半年營收與出貨將顯著成長，主要客戶之一的新一代衛星V3零組件用量增加，出貨將逐步往上，2028年將迎來新需求高峰，其他客戶也穩定成長。

法人預估，昇達科上半年獲利將超過去年全年每股純益（EPS）7.83元水準，全年EPS仍以挑戰20元為目標。

近期昇達科搶進太赫茲，昇達科表示，低軌衛星大客戶已計劃在新一代衛星中導入次太赫茲，並開始出貨。